"Razgovarao sam sa momcima. Nekima je ovo prva ili druga godina preko Atlantika. Pokušavam da im pomognem da se prilagode i da im se taj period adaptacije skrati. To će pomoći ekipi na duže staze. Ja sam momak sa kojim mogu da razgovaraju, da li to bile stvari na terenu, van njega, porodični život i tako dalje. Pokušavam da budem igrač koji bih ja voleo da sam imao kada sam prvi put došao. To će napraviti razliku", ističe Dejvis.