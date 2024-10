"Ja sam sa Nebojšom Čovićem puno pričao, on zna moj stav. Mi imamo četiri stuba košarke. Jedan je KSS na čelu, drugi je KLS, treći i četvrti su Crvena zvezda i Partizan. To su stubovi naše košarke. Svi moraju da se dogovaraju jer košarka je najvažnija stvar. Bez sistema, bez dogovora, bez kompromisa je nemoguće praviti rezultate i nemoguće je da i Crvena zvezda i Partizan postižu rezultate kakve žele. Meni je to važno kao treneru", naglasio je Pešić.