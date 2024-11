"On je fizički snažan, znate, i on je MVP. On je šampion i on je konstantan sa brojkama koje su ove godine bolje nego ikada. Dakle, ako ne uzvratite silom na silu, ako može da prepozna da niste spremni da igrate, "poješće" vas. To je večeras uradio. Bio je izvanredan. Ako igrate naporno i fizički, on će ipak ostvariti svoje, ali ako niste spremni da mu parirate tamo gde želi da igra, uništiće vas. To je ono što je uradio večeras",kaže on i dodaje: