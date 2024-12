Košarkaš Finiksa je bio povređen od 11. do 27. novembra i ekipa je u njegovom odsustvu imala samo jednu pobedu.

"To je deo naše lige. Mi nismo ništa drugačiji. Ne postoji tim koji ne iskušava promene u sastavu i nadamo se da će nas to naučiti da nađemo način igre koji je dobar za sve, bez obzira na to ko je zdrav a ko nije. Drugi igrači imaju šansu da dobiju više minuta. Videćemo kako je Kevin, ali moramo da nastavimo da igramo", izjavio je trener Finiksa Majk Budenholzer nakon pobede nad San Antonijom.