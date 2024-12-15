Slušaj vest

Crvena zvezda je večeras kao gost savladala SC Derbi u Podgorici sa 89:81, a posle meča je trener crveno-belih Janis Sferopulos podsetio da je ova utakmica došla samo dva dana posle teške evroligaške borbe sa Olimpijakosom.

''Želim da čestitam mojim igračima na pobedi. Igrali smo protiv vrlo dobre ekipe. Dobro, imali su neke poraze, ali su igrali tri puta uzastopno na gostovanjima.

Znali smo da oni imaju talenat i da moramo biti fokusirani, da moramo biti spremni da igramo i u odbrani i u napadu. Znali smo da ćemo imati problem.

Za nas je važno da smo igrali u petak, a onda smo putovali, pa igrali danas, u nedelju, manje od 48 sati od prethodne utakmice, ali mislim da smo na to dobro odreagovali.

Mislim da je drugo poluvreme bilo mnogo bolje, napravili smo dvocifrenu razliku, trebalo je da budemo konzistentniji u poslednjih pet minuta, ali zadovoljan sam zbog pobede, srećno SC Derbiju'', objasnio je Sferopulos.

Pre nego što je napustio pres salu, želeo je još nešto da istakne.

''Želim da zahvalim publici, prvi put smo ovde dobili aplauze večeras. Bolomboj se vratio posle povrede, navijači su ga pozdravili aplauzom, pozdravili su i naš tim. Hvala im mnogo na tome'', poručio je Sferopulos.

Navijači podržali košarkaše posle utakmice Izvor: Kurir