Postoje igrači kao što su Vembanjama, Jokić, Janis… Ne bih stavljao Šeja (Gildžus-Aleksandera) tu jer je on iz ‘komšiluka’. Ako pogledate samo te igrače i kažete da ostatak sveta stiže SAD… Ne možete da koristite samo trojicu igrača da biste to tvrdili. Ili zbog jedne neizvesne utakmice protiv Srbije. Ne verujem da su nam blizu. To što im ljudi čestitaju kada dođu do neizvesne utakmice, to samo pokazuje da ne mogu da se takmiče. Mi smo stvorili košarku i uticali smo na njih. Amerikanci su uticali na Luku, kao i na Jokića. Kao i na Tonija Kukoča. Kao i na Manua Đinobilija, Tonija Parkera, sve te momke. Mi smo postavili osnove. Simpatično je to što žele da iskuse istoriju. Ljudi žele da promene narativ i da pridaju pažnju tome, a realnost je da mi dominiramo nad njima sve vreme. I konačno dođu na 20 poena i sada govore da su nas stigli. To nema smisla. Postavili smo standard šta znači igrati sjajnu košarku - zaključio je Kevin Durent.