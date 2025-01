- I to je motivacija više za nas, kada dođe 1.000 naših na 20.000 protivničkih, taj prizor može mnogo da nas pogura. Nadam se da ćemo sutra uveče svi zajedno slaviti. Može to da nam pomogne, kada budemo utrčali sutra na teren, kad vidimo njih 1.000, nekako će to da nas zbliži, da nas motiviše. Ali znamo da je fokus na terenu, znamo šta treba da radimo da bismo bili u igri do samog kraja i tu treba da tražimo naše šanse - zaključio je Nemanja Nedović.