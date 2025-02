- Ja uopšte ne mislim da Zvezda igra dobro. Zvezda ima naviku pobeđivanja, za razliku od Partizana koji je dobio jednu gustu utakmicu i to protiv Albe. Partizan već godinama, četvrta godina, sve gusto gubi, a Zvezda dobija. Zvezda dobija u Monaku, Parizu, neverovatno... Zato Sferopulos zaslužuje čestitke, ne slažem se kako je vodio, Nedović je mnogo sedeo na klupi, pa i Kenan, Kalinić. Ja da sam Kalinić, ja bih rekao treneru, pa ja sam pričao sa Maljkovićem, Tanjevićem, često puta, Delibašić, priđe pa kaže da se ne oseća dobro, da ga ne stavlja. Kalinića kako nije išlo, to je neverovatno, on je borac, kada ti ne ide, onda bolje, pa sam izađi. Baš zato što je derbi, veliki je ulog. Zvezda je ovo morala da dobije, kao i Partizan, da je Zvezda dobila Makabi, onda ova utakmica ne bi imala toliku važnost, ovako je ovo Zvezdi spas - rekao je Đurović, pa dodao: