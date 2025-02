- Dvadeset hiljada ljudi, Partizan ima najbolju publiku u Evropi, ali više pobeda na strani. To je neverovatno, zbog čega tolika nervoza. Napravio je 10-3... Partizan je veliki favorit bio, svi smo to znali. Partizan je odigrao slabo, nervozno, a Zvezda je dobila utakmicu sa tri igrača - Petrušev, Bolomboj, Mekintajer. Kalinić najgora utakmica do sada. Igrači kao što su Jago, Nedović i Kenan, sve je to bilo slabo...