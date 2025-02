''Malopre sam pričao sa Vučevićem i Varežaom, obojica su šokirani kao i cela NBA liga. Iskreno se nadam se da će Luka da ubaci 100 poena u prvom meču protiv Dalasa, da pokaže revolt. Dončić je dobar momak, doveo je Dalas do finala, oborio rekorde najvećih igrača svih vremena, pokazao da može da uzme titulu…

Znajući ga lično i prateći kako igra, može da bude izuzetno opasan kad se zainati. Gledaću taj meč Lejkersa i Dalasa. Iako to deluje nemoguće, verujem da će mu karijera samo krenuti na gore. On ima još više potencijala, Lejkersi su izuzetno ozbiljni… On će biti lice franšize, a čim si lice u Los Anđelesu, lice si i cele NBA'', izjavio je Pavlović za Meridian sport.