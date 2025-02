Šokantan trejd Luke Dončića i dalje je tema broj jedan u NBA. Verovao je Luka da će čitavu karijeru provesti u Dalasu, a onda je doživeo neviđeni šok. Mavsi su odlučili da ga pošalju u Lejkerse u zamenu za iskusnog centra Entonija Dejvisa. Najgore od svega je to što je Luka nije ni slutio šta mu se sprema. Za trejd je saznao tek kada je je posao bio završen.

"Potpisujemo ugovor po kome možeš daš da budeš trejdovan. Budi profesionalac. Ako te trejduju, ne zatvaraj vrata za sobom. Samo budi profesionalac. Može da se desi. Ne shvataj to lično. To je biznis, to je posao", kaže Nikola i dodaje: