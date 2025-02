Tek će da bude neizvesna borba kako u gornjem, tako i u donjem domu tabele. Evidentan je napredak KLS u poslednjih nekoliko godina, što je pokazatelj odličnog rada menadžmenta, ali i sve više klubova, koji se uz svesrdnu pomoć države bude. Čim su finansije veće, više igrača se vraća. Kada je u pitanju profesionalna liga, to je tema o kojoj se mnogo govori i koja će se, po mom mišljenju i realizovati u narednom periodu. Srbija ima košarkaški potencijal kao ni jedna država u regionu. Zamislite kakva bi to liga bila da je od prvog dana igra i šest ekipa koje igraju u ABA 1. To treba da bude cilj svih nas, jer na taj način čuvamo jedan od naših najboljih brendova, a i radimo na očuvanju i podizanju njenog kvaliteta i ispoljavanju punog potencijala", jasan je Goran Karadžić.