- Bilo je stvarno posebno biti deo te priče. Olimpijske igre su uvek specijalne za mene, a ove pogotovo. Imam veliko poštovanje za druge države protiv kojih smo igrali, kao i za njihove trenere i bilo je zanimljivo malo proviriti u njihove svlačionice i čuti sve to. Malo me je i nasmejalo sve to. To je bila utakmica za pamćenje za mene i drago mi je što su ljudi mogli da je vide i da se podsete - rekao je Durant.