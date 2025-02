"Prvenstveno želim da se zahvalim gradu Kaunasu i navijačima Žalgirisa što su me dočekali raširenih ruku. Količina ljubavi i podrške koju sam dobio od vas od prvog dana nešto je što ću ceniti do kraja života! Mnogo sam napredovao tokom ovog perioda samoće i ne mogu biti zahvalniji. Zauvek ću voleti Žalgiris zbog svega što je učinio za mene – od organizacije do mojih saigrača. Uvek ću predstavljati grad Kaunas. Kao što mnogi znaju, moj cilj je bio povratak u NBA. Ovo je prvi korak od mnogih, ali uzbuđen sam zbog onoga što donosi budućnost. Nikada nisam bio ovako blizu kuće, s obzirom na to da dolazim iz Redinga u Pensilvaniji. Ovo je nešto što ću ceniti i ponosno predstavljati svoj rodni kraj Presrećan sam što sam u Filadelfiji i iskreno zahvalan organizaciji Seventisiksersa što su mi pružili novu priliku u ligi. Uvek verujte u sebe – samopouzdanje je najvažnije. Najbolje tek dolazi, budite u toku," zaključio je Voker.