Crveno-beli sami sebi zakomplikovali put među prvih šest u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde u grotlu Arene, pred više od 22.000 ljudi nisu uspeli da savladaju Žalgiris i učvrste se među šest najboljih ekipa Evrolige. Veliki kiks crveno-belih, nema sumnje, ali koji će da se ispravi u narednim utakmicama, samo ekipa mora da pokaže karakter i znatno više odgovornosti, nego što je to bilo u utakmici protiv predstavnika Litvanije.

Navijači Crvene zvezde napravili su spektakularnu atmosferu i prosto je neverovatno da košarkaši nisu iskoristili taj momentum. Deluje nestvarno, ali je tako, igrači Žalgirisa bolje su se osećali u vatrenoj atmosferi beogradske Arene, nego crveno-beli. Očigledno im je i proradio određeni inat, posle koreografije koju su videli na početku meča, a koja je bila u zastavi Rusije. Poznato je dobro koliko je među Litvancima izražena rusofobija, pa im je ritam "Kaćuše" i proruska atmosfera sigurno išao na ruku. Umesto da Crvena zvezda igra mirno, a Žalgiris pod pritiskom, jer mu gori za plej-in, sve je na meču bilo baš suprotno.

Košarkaši Crvene zvezde suviše mlako su ušli u utakmicu, u vreloj atmosferi koju su spremili navijači. Poveo je Žalgiris i držao konce igre od početka do kraja utakmice. Crvena zvezda je vodila svega u nekoliko navrata i to sa tri poena najviše. Loše su igrali izabranici trenera Janisa Sferopulosa odbranu. Nema dileme. Segment igre koji ih je krasio u Evroligi bio je najnižem mogućem niovu i tu treba tražiti uzroke poraza. Loše su trošili faulove tokom cele utakmice, a posebno je to katastrofalno bilo u prvom poluvremenu. Opet, sa druge strane igrači Žalgirisa pogađali su neverovatne šuteve. Prednjačio je momak iz Angole Silvan Fransisko koji je utakmicu završio sa 25 poena, od toga u šutu za tri poena šest od devet. Žalgiris je bio neverovatan kada su u pitanju trojke, imali su procenat šuta od 56,5 odsto, odnosno 13 ubačenih od 23 šuta.

Menjala je defanzivce Crvena zvezda na Fransisku, od Kodija Milera-Mekintajera do Nikole Kalinića, ali nije vredelo. Svašta je pogađao košarkaš sa pasošem Francuske i Amerike, a posebno bolne su bile trojke koje je davao u poslednjim trenucima napada. Začuđujuće je da Janis Sferopulos nije pokušao sa Brankom Lazićem na 186 centimetara visokom šuteru, koji je poznat po dobroj odbrani. Možda bi on mogao da zaustavi Fransiska, posebno pre primanja lopte i kada se okrene ka košu.

Nema šta da se kaže igračima Zvezde kada je trud i želja u pitanju. Davali su sve od sebe, vidljivo je to bilo pred kraj utakmice kada su oteli Žalgirisu četiri lopte za minut. Nažalost, crveno-beli sve to nisu iskoristili za potpuni preokret... Jasno je da je poraz od tima iz Litvanije plaćen zbog loše realizacije, odnosno činjenice da crveno-beli nisu imali raspoloženog šutera. Nemanja Nedović ubacio je 14 poena za 27 minuta, dok je Ajzeja Kenan bio nevidljiv, svega pet i to za nešto više od 13 minuta igre. Dobrić zbog bolesti igrao je samo tri minuta bez učinka, a Gedraitis je dao samo jednu trojku za šest ipo minuta igre. Nedostaje Zvezdi bek šuter koji će da preuzme odgovornost u presudnim trenucima i sruči protivniku 15 do 20 poena. To je boljka koja je vidljiva od sredine sezone.

Žalgiris je slomio Zvezdu krajem treće četvrtine kada je napravio razliku od devet poena. Bio je to deo igre kada na parketu nije bilo ni Filipa Petruševa, ni Džoela Bolomboja, kada je centra igrao Džon Braun. Pokušao je srpski tim posle da se vrati, ali kod rezultata 75:70, posle "tri plus jedan" Nedovića nisu iskoristili dva napada za preokret i tu je izgleda bio kraj. Mogu Litvanci da se raduju, nema šta, bili su bolji i zasluženo iz Beograda nose ceo plen. Bili su hrabriji, iskoristili su dobru atmsferu i to je to.

Filip Petrušev ponovo je bio najbolji u redovima Crvene zvezde sa 16 poena, četiri skoka i dve blokade. Međutim, nije bio dominantan kao na ranijim utakmicama. isto se može reći i za Džoela Bolomboja koji je upisao u svoje kolone 12 poena i pet skokova. Nikola Kalinić se ekstremno trošio u odbrani, igrao je skoro 31 minut, najviše od svih igrača Crvene zvezde, ubacio je devet poena, imao pet skokova i jednu blokadu. Jago dos Santos je opet bio ispod svog minimuma, jeste ubacio deset poena, ali je katastrofalno donosio odluke u presudnim trenucima meča, kada je Zvezda pokušavala da uhvati priključak.

Crvena zvezda sada treba da pokaže karakter i Minhenu protiv Bajerna 6. marta od 20.30 časova. Biće mnogo teško nema sumnje, ali sada je prilika da se igrači stisnu između sebe i opet pokažu da su tim kada je najteže. U slučaju trijumfa crveno-beli bi poništili poraz od Žalgirisa, dok bi poraz udaljio tim sa Kališa i definitivno od najboljih šest i najavio grčevitu borbu za plej-ih.

