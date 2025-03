"Odigrali su 50 utakmica do sada i svih 50 je počeo u prvoj postavi Kodi Miler-Mekintajer, to mi nije jasno. Treba da igraju barem 30 minuta zajedno Bolomboj i Petrušev jer samo tako crveno-beli liče na pravi tim. Ne treba praviti paniku. I dalje postoje velike šanse za Top 6, ali takođe pstoji i velika šansa da se ispadne ako ne nastave kako treba. Crvena zvezda ima dobar raspored, ali treba dobiti te neke utakmice. Propuštena je velika šansa da se ode gore. Imaju 2-0 protiv Monaca i Parisa i to su dve ekipe iz vrha. U pravoj tabeli Zvezda je ispred njih. To niko nema u Evropi takav rezultat. Crveno-beli nemaju lidera. Najbolji igrač ubedljivo je Petrušev, ali on po psihologiji nije lider. U završnici treba da igra Jago više nego Mekintajer i mora Kalinić da popravi formu da bi nešto bilo. Ako Dobrić, Davidovac i Kenan daju ukupno do 10 poena, Crvena zvezda ne može ništa da napravi. Kenan je kao neka zvezda, ali kada se uporedi sa Sterlingom Braunom – to je nebo i zemlja, to nema blage veze. Kenan odigra svaku desetu, on je doveden da odigra od 10 utakmica osam dobro, a ne jednu", rekao je iskusni stručnjak.