Košarkaši Crvene zvezde doživeli su bolan poraz od Bajerna u utakmici 28. kola Evrolige

Zvezda je doživela drugi uzastopni poraz i značajno zakoplikovala svoju situaciju pred poslednjih šest kola Evrolige.

Ponovo su se pojavile sumnje u mogućnosti ekipe trenera Janisa Sferopulosa. U sledećem kolu u Beogradsku arenu dolazi Armani iz Milana, bez povređemog Nikole Mirotića i taj meč bi trebalo da pokaže da li je Zvezda u ozbiljnijoj krizi, ili su ovi porazi bili samo prolazna slabost.

Posle brojnih sinoćnjih reakcija od strane Zvezdinih navijača, svoj komentar posle poraza u Minhenu je u razgovoru za ''Republiku'' dao i Vladimir Cvetković, dugogodišnji košarkaš Crvene zvezde, kasnije i uspešan funkcioner i generalni sekretar FK Crvena zvezda u vreme kada su crveno-beli osvojili titule prvaka Evrope i sveta.

''Nije mi jasan Zvezdin pad u poslednje dve utakmice. To je bila katastrofa i to mi ne liči na onu Crvenu zvezdu koja je igrala vrhunski. Zato moraju da se trgnu, da se skupe, skoncentrišu i odigraju vrhunski poslednjih šest mečeva u ligaškom delu, onako kako umeju. Stvarno bi bio greh da Zvezda sa ovim timom ne igra u plej-ofu. Ako uđu u plej-of, onda je sve moguće. To su sve strašni igrači, sa odličnim trenerom. Imaju ogromnu armiju navijača iza sebe i krcatu halu. To se mora iskoristiti'', poručuje Cvetković.

Posebno je kritikovao seriju 0:25 u meču protiv Bajerna.

''Mi tu ne pričamo o pomračenju na nekoliko minuta, to je bila večnost. Serija 25:0 u košarci je nedopustiva. To je neshvatljivo. Ali, kazaćemo da je sve to iza momaka, verujem da su izvukli pouke i da će sda biti na visini zadatka'', izjavio je Cvetković.