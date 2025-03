"Ovo je moja treća ili četvrta godina uzastopno, tako da... Ja sam stvarno, ne znam, ne mogu da kontrolišem to. Ja ću reći da mislim da igram najbolju košarku svog života, ako je to dovoljno, onda je dovoljno. Ako ne, onda on zaslužuje to. On je stvarno neverovatan", iskren je bio Jokić.