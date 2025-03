Uprkos teškoj finansijskoj situaciji u klubu koja traje još od samog početka sezone u oktobru, trener Marko Boltić je sa svojim saradnicima i igračima uspeo da ostvari skor od 11 pobeda i 13 poraza, i praktično ispunio pred ekipu postavljeni cilj odnosno obezbedio opstanak na šest kola do kraja takmičenja.

Koliki je zapravo uspeh ostvaren u dosadašnjem delu sezone sa jednim od najmanjih budžeta u ligi, govori i činjenica da je šansu da igra seniorsku košarku dobila nekolicina mladih, još uvek nepunoletnih igrača među kojima ima i reprezentativaca Srbije, ali i to da je Radnički jedini tim u ligi koji nema stranca u svom sastavu.

– Klub će da uradi sve da obezbedi finansije i reguliše sva dugovanja koja postoje prema igračima i stručnom štabu. Uspeli smo do sada da izmirimo sve obaveze prema državi, a to nam je takođe veoma važno. Uradićemo sve da klub završi ovu sezonu fer i sportski pošteno, i kao i do sada nećemo ići nigde sa belom zastavom.