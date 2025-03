- Probali smo da razgovaramo sa igračima, da vidimo zbog čega je to tako bilo. Energetski je bilo veoma loše, volja i želja nisu bile na potrebnom nivou. U trenucima koji su bili najbitniji. Ali, to nije bila samo ta utakmica protiv Efesa, to je bilo protiv Mornara! Gde ekipa ne može da stavi ono što je veoma važno – da je faul veliko oružje svakog igrača. Ako primaš tri puta zaredom tri poena, a imaš tri faula do bonusa, onda se postavlja pitanje koncentracije, želje i volje. Tu leže glavni problemi. U prvom poluvremenu protiv Efesa je bilo upravo tako. Nažalost, ja kao trener mogu samo da reagujem izmenama, jer sam potrošio drugi tajm-aut. To su te situacije kada igrači moraju da shvate da su oni ti koji na terenu donose odluke i da se prilagode. I to nije ni prvi ni poslednji put.