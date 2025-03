Legendarni Zoran Moka Slavnić je sa Crvenom zvezdom putovao u Atinu gde je gledao pobedu protiv Olimpijakosa

Zoran Slavnić, koji je jedan od najvećih košarkaša u istoriji kluba sa Malog Kalemegdana, ali i sa prostora bivše Jugoslavije, nije krio da je oduševljen gestom kluba.

- Na poziv predsednika Drčelića sam imao priliku da prvi put u životu odem na Zvezdino gostovanje kao gost kluba. Alal vera! Dva divna dana krunisana pobedom. Lepo druženje, povratak u Atinu… Sve onako kako bi čovek nacrtao. Nekako se namestilo - rekao je Moka za "Meridian sport" i dodao:

- Posle sam razmišljao i došao do zaključka, da Zvezda nije mogla da izgubi, odnosno da je morala da pobedi. Naravno, mi to nismo znali. To su sile koje ljudi ne mogu da predvide unapred, a kada se desi – onda kažu – moralo je tako. Ko je mogao da pomisli da će Barcokas 40 minuta da igra pogrešnu taktiku. Naravno da smo iskoristili priliku, uz veliku dozu želje i angažovanja. Velika pobeda koja nam je vratila 50 odsto od poraza protiv Žalgirisa i Milana. Dva dana koja su me vratila u 2007. godinu, poslednju kada sam bio trener.

Poručio je da je Zvezdin gest manir velikih klubova.

- To treba da radi svaki veliki klub, jer je vrednost kluba u ljudima koji su u njemu. Zato godinama spominjem Bajern Minhen, jer je osmorica igrača bilo na nekim funkcijama. Od Bekenbauera, Rumenigea, Brajtnera…. To treba da se gaji. Ko pomisli da je od njega počelo, u velikoj zabludi je. Na ovom putu sam se podsetio važnosti toga. Vidim da novo rukovodstvo brine o tome, što je odlika velikih klubova. Drago mi je zbog toga, ali ne zbog činjenice da su mene pozvali, jer nije Moka važan – važno je da se poštuju ljudi koji su ostavili trag. Maniri razlikuju velikane od običnih klubova. Naravno, ne mogu svi koji su završili karijeru da ostanu u klubu, jer neki i ne žele i nisu hteli da ostanu u košarci, ali mi koji smo nastavili putovanje u sportu je prirodno, pogotovo mi koji smo bili preko 10 godina, da dobijemo poziv svog kluba. To je lepo i koristno. Tako se stvara imidž.

Upitan je Slavnić i da li bi uskoro mogao da preuzme određenu funkciju u klubu.

- Predsednik Drčelić i ja ćemo razjasniti naš odnos. Mi smo već prijatelji, a mogu da mu budem interno savetnik ili zvanično. To treće bi koštalo - rekao je Moka i nastavio:

- Gledam ga kao sina, veoma smo dobri i on mi je pomogao u privatnom životu. Želim da vratim. Za bilo koju varijantu da se odluči, uvek ću mu biti prijatelj. Moja filozofija je drastično različita od Janisove. Tu nemam šta da tražim, niti mene više zanima ta priča. Sam nikada neću povesti razgovor na tu temu. Ako me nešto pita, uvek ću reći svoje mišljenje. Sad sam navijač! Volim i uživam u tome. Idem na svaku utakmicu – ispunjava me. Uvek sam bio privržen Zvezdi. Zna se da sam u oba navrata prilikom prelaska u Partizan to činio iz osvete, jer me Zvezda nije htela.

Crveno-beli u sredu igraju protiv Virtusa u Beogrdskoj areni.

- Već posle Virtusa ćemo imati zacementiran plasman među deset. Ako pobedimo Efes, možda možemo da kupimo mesto za osam, a možda i šest. Ukoliko ne budemo među deset, to bi za mene bilo veliko razočaranje. Ekipa mora da bude determinisana, ne sme ništa da se ispusti. Adrenalin će da traje još ovu nedelju. Žao mi je što ne igraju drugi meč ove nedelje protiv Efesa, a ne protiv Reala. Ako ovo nije ulilo samopouzdanje, onda... Računam da će Bolonja biti masakrirana. Sve ostalo je iznenađenje. Kako Real igra, ko zna šta može da se desi. Ali, ne treba da budem preterano pretenciozan.

Virtus sa klupe predvodi Duško Ivanović, nekadašnji trener Crvene zvezde.

- U ovom slučaju trenerski duel nije u prvom planu. Duško se vraća na mesto zločina, pa ćemo videti da kako će da završi. Za mene bi bilo senzacija da nas Virtus pobedi, pogotovo u ovom trenutku. To je pitanje angažovanosti, jer ako možeš da dobiješ Olimpijakos u Pireju, a ne dobiješ Bolonju koja je raspad sistema... Onda treba da se zapitaš. Moraš da je pobediš - poručio je Moka Slavnić.

Kurir sport / Meridian sport

