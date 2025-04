Mongolci su hteli da Kazins navede da je Lebron najbolji, ali je on izabrao Nikolu. Gaje sličan stil igre, kaže naš stručnjak na klupi Selendž Bodonsa

Čudni su putevi košarkaški. Mogu da vas odvedu do delova planete za koje ste mislili da ih nikada nećete videti... Srpski trener Predrag Stojančev verovatno nije ni razmišljao da će jednog dana biti na klupi nekog kluba iz Mongolije, ali sadašnjost je takva da se sa svojim Selendž Bodonsima bori za titulu...

O košarci u ovoj dalekoj azijskoj zemlji, koja se graniči s Kinom i Rusijom, malo se zna, ali pravi bum je napravio dolazak velike NBA zvezde Demarkusa Kazinsa, koji je odlučio da zaigra upravo za klub koji trenira Stojančev. Šampion sveta, osvajač zlata na Olimpijskim igrama, četvorostruki ol-star... Samo ove stavke dovoljno govore o jednom od najtalentovanijih centara svoje generacije. Željan novih izazova, popularni Bugi odlučio se za Aziju, igrao je 3x3 turnire u Kini, a sada je najbolji igrač Selendž Bodonsa...

Pre nego što smo počeli priču o Kazinsu, Predragu Stojančevu postavili smo logično pitanje - kako se desilo da se obreo baš u Mongoliji.

- Priča je počela prošle godine, kada sam postao trener mongolskog kluba Metal. Bio sam prethodno sedam godina u Kini, u poznatim Šangaj Šarksima, dogurao sam do prvog tima, gde sam radio kao pomoćni trener. Tako je stigao poziv iz Mongolije. Interesantno je da sam prošle godine izbacio u polufinalu baš Selendž Bodons, koji je kasnije odlučio da me angažuje. Vlasnik kluba je veoma ambiciozan. Igrom slučaja pre mene je u Bodonsu radio takođe naš trener Vladimir Bošnjak, međutim, imao je zdravstvenih problema, jedva je ostao živ. Puklo mu je slepo crevo, dobio je sepsu, ali spasli mu život. Tako je došao poziv, koji sam prihvatio - kaže za Kurir Predrag Stojančev.

Cilj kluba koji je osnovan pre nekoliko godina jeste da se što bolje pozicionira i da stekne popularnost. U tu svrhu povučen je pravi potez u liku Demarkusa Kazinsa, o čijem dolasku nije brujala samo Mongolija već ceo svet...

- Ja sam došao na gotov tim i strane igrače, napravio sam jednu promenu, tj. jednog inostranog košarkaša. Ostvarili smo primarni cilj, a to je ulazak u plej-of. Takođe, želeli smo da probamo da pobedimo sve timove iz lige, što smo ostvarili. Plan je bio da što uspešnije brendiramo klub, u tu svrhu se došlo do ideje da dovedemo Kazinsa, napravili smo kontakt i to se ostvarilo. Pristao je i došao.

Sjajni centar ima 34 godine, prošao je sve što se u košarci može proći, svojim iskustvom i znanjem i te kako pomaže svima.

- Pre nego što je došao kod nas, Demarkus je na Tajvanu osvojio titulu u basketu 3x3, potom je igrao u Kini i Dubaiju. On je superstar, mi smo ovde probili led s njim. Velika mi je čast trenirati takvog igrača, ne znam da li je neko od srpskih trenera, izuzimajući Rajakovića i Kokoškova, trenirao takvu zvezdu u klubu. Mnogo mi znači što radim s njim, kad imaš takvog košarkaša, gledaš sve: kako mu protiče dan, kakve radne navike ima, kako utiče na saigrače... Fascinantno, zaista, vrhunski je profesionalac... Sve drži u malom prstu. Košarka u Mongoliji je na početku, igrači nisu imali od koga da nauče. Problem je što mongolski košarkaši nemaju visinu... Tako da kao klub radimo nešto skroz novo. Igramo polufinale protiv šampiona lige.

Ne treba naglašavati da je Demarkus Kazins najbolji igrač Selendž Bodonsa, konstantno je na dabl-dabl učinku...

- Njegov stil podseća na Jokića, a mi forsiramo takvu igru. On kreira napade, pomogao nam je mnogo, jer naš roster nije toliko dobar, nemamo reprezentativca, ol-star igrača. Kazins nas je skupio i uspeli smo da izbacimo sjajan tim u četvrtfinalu zahvaljujući njemu.

Nisu Amerikancu nepoznati srpski košarkaši i treneri, u Kingsima je sarađivao s Vladom Divcem, igrao je kratko u Denveru s Nikolom Jokićem, ali i protiv njega kao član drim-tima...

- Pričamo dosta, interesuje me svaki detalj, kako funkcionišu stvari u NBA... Rekao je da je u NBA najbolji igrač Nikola Jokić. Mongolci su mu takođe postavili to pitanje, svi su hteli da on kaže da je to Lebron Džejms, a Demarkus je izabrao Jokića. Pričao mi je da je on ranije radio neke stvari koje sad radi Nikola, bio je sličan ol-raund košarkaš, ali ne na nivou na kome je sada centar Denvera. Pričali smo i o Bogdanoviću, ja sam bio Bogdanu trener u Zvezdari šest meseci. Kazins kaže da je trebalo da igra s njim u NBA.

Mongolska košarkaška liga velika je nepoznanica za širu javnost, posebno za Evropu.

- Takmičenje ozbiljno napreduje, veliko je tržište, dolaze dobri stranci. Po statistici, mongolska liga je šesta u Aziji. Interesantno je da je liga organizovana u jednoj hali da bi se pojednostavile stvari. I sve ekipe su iz jednog grada - Suhbatara. Košarka je najpopularniji sport u Mongoliji, a posle nje basket 3x3. Ima ovde i naši trenera, petorica nas je, a dvojica smo u polufinalu. Problem je klima jer temperature idu i do minus 40 zimi, zato se sve dešava u jednoj hali.

Teško je biti daleko od porodice

Nije lak život trenerskog globtrotera, hiljadama kilometara daleko od rodne Srbije, porodice...

- Teško je definitivno bez familije, iskoristio sam dva FIBA prozora za reprezentacije, pa sam bio kod kuće da vidim sina i ženu. Drugačija je kultura, vera... Ovde su budisti ili nemaju veru. Teško je, ali to je moj poziv. Gust je raspored, igramo utakmice svaka dva dana, ali to me drži da ne razmišljam mnogo o porodici - kaže Stojančev.

Srpski treneri pomažu razvoju košarke svuda po svetu

Agent trenera Predraga Stojančeva Minja Ilić ističe značaj srpskih trenera koji rade u zemljama u kojima je košarka u razvoju.

- Naše trenere ne treba posmatrati samo kroz prizmu Evrope i poznatih klubova. Treba da se zna da ih ima svuda po svetu. To je dobro jer je poznato kakva je srpska trenerska škola. Oni mogu da edukuju druge trenere, naročito u zemljama u kojima se košarka razvija. Ovaj sport je otišao daleko što se tiče želje da se igra, ali da bi se došlo na neki viši nivo, potrebni su treneri. Naši stručnjaci su ti koji mogu da unaprede košarku u takvim sredinama i prenose na neki način uspeh srpske trenerske škole - kaže Ilić.

