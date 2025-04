Čuveni košarkaš je imao svašta da poruči posle kraga Parnog valjka u Evroligi.

Slušaj vest

Legendarni košarkaš Partizana Goran Grbović je izneo svoje utiske nakon neuspeha Parnog valjka u najkvalitetnijem košarkaškom takmičenju u Evropi.

Crno-beli su sinoć, u utakmici 33. kola u Kaunasu poraženi od Žalgirisa sa 70:66, i izgubili sve šanse da se plasiraju u doigravanje Evrolige.

Partizan je završio učešće u Evroligi i nije se plasirao u plej-in, kakvo je vaše mišljenje?

- Ja lično kao veliki navijač sam izuzetno razočaran. Ne zbog toga što se nismo plasirali, već uzrok, gde nisam video borbu, angažovanje i želju. Kad daješ od sebe 100-200% gde navijači vide da se trudiš, pa čak i kad ti ne ide, od njih ćeš uvek dobiti podršku, ali ovo kad se desi uvek će uslediti oštre kritike i toga moraju da budu svesni, to govorim iz iskustva kao bivši sportista. Utakmica protiv Efesa je bila slika cele sezone, gde je ceo sistem zakazao. Evo Zvezda večeras ima šansu upravo protiv njih da se plasira dalje, ali oni nisu bolji od Partizana, koji je bolji tehnički i igrački. Jako mi je žao navijača, koji su dolazili iz celog sveta, nije bitno ako izgubiš, već se trudi. Navijači uvek navijaju za borbu, a oni to nisu pokazali, možda je razlog to što imamo i malo previše stranaca, najviše me i dalje bole porazi koji su se desili bez borbe - rekao je Goran Grbović u razgovoru za Kurir, a zatim dodao:

- Kao nekadašnji igrač i čovek koji živi za Partizan, nije mi jasno, kao ni prošle godine gubimo hemiju u ekipi i selektivno, gde smo poraženi u sigurnim utakmicama koje moraš da dobiješ protiv nekih slabijih protivnika ili se ponekad dešava da vodiš nekom velikom razlikom koju izgubiš u roku od par minuta. Mene su ove sezone izuzetno razočarali Dejvis i Ife Lundberg, a onda imaš Tajrika koji nije neka pretnja u napadu, koji može jedino ako uhvati skok da ugrozi protivnika, ovako ne može da poentira jer nema šut. Balša Koprivica očigledno nije napredovao. Neki igrači nisu pružili želju, volju, neku borbenost, gde nisu opravdali za to koliko su plaćeni. Jako smo loše igrali odbranu tokom cele sezone, ponekad smo delovali da smo se skupili na dan utakmice. Evo juče niko nije čuvao Franciska, uvek ide u desno, a niko to nije pokušao da zaustavi. Nije bitno ako ti izgubiš malim rezultatom, ali želim da vidim borbu, želju i angažovanje, a ne kao ponekad kad gubiš utakmice bez borbe. Evo igraš protiv Žalgirisa njima ne treba ništa, a nama treba pobeda kako bi ostali u trci, a oni su delovali kao da tu pobedu žele više. Jedino šta tražim od igrača je da uradiš ono za šta si doveden i plaćen, ne tražimo od tebe da postaneš najbolji u Evroligi. To mi se jako svidelo kod Tajrika, on je u ekipi imao najveću borbenost, želju i nikad nije dao na ekipu i na sebe. Lunberg je u poslednje vreme igrač bez statistke. Trener zna njegove kvalitete i vrline, on ih sigurno ima, ali to nije pokazao.

1/86 Vidi galeriju KK Partizan Foto: @starsport

Da li mislite da li je bilo nekih propusta na utakmikci protiv Žalgirisa, ali i tokom cele sezone?

- Trinkijeri nam se nudio na utakmici, gde je uvodio neke igrače koji i nemaju toliki kvalitet. To je Partizan morao da iskoristi, da se odlepi na sedam, osam, devet poena razlike, ali čak ni tad to nismo uspeli da uradimo. Ja nisam trener, ali je svakako bilo propusta, ne samo protiv Žalgirisa, već tokom cele sezone. Za mene je to najviše utakmica protiv Efesa i Monaka. Željko mora da pronađe ulogu svakom igraču, to je osnova. Meni nije jasno šta igra Pokuševski, ne znam šta rade s Balšom, ne trener već oni koji su zaduženi za to, jer nije samo Obradović odgovoran za to. Koprivica ima 215 centimetra, ali tu visinu ne koristi ispod koša, dok bi svaka ekipa u Evroligi volela da ima takvog igrača kod sebe, on kod nas dobija slabu minutažu i tako ne može da se razvija igrač. Moraju da shvate, da treba da žvtvuješ igrača (Balšu Koprivicu), kao što je to radio Dule Vujošević, neka greši, ali neka igra jer će tako napredovati, a ne čim pogreši napolje i nema ga par utakmica - istakao je nekadašnji as Partizana.

Foto: Beograd.rs

Kako je trener Željko Obradović odradio posao, da li je bio na svom nivou?

- Na to ne mogu da dam odgovor, ali je uradio veliku stvar za sve nas jer je došao u Partizan. Zvezda ne bi bila ovoliko dobra da nema upravo Željka. To rivalstvo koje je on podigao, koje je donelo velike finansije i Partizanu i Zvezdi to je velika stavar i hvala mu na tome. Povratak njega u srpsku košarku je prava premija. Možda je bilo grešaka tokom cele sezone, ali i najbolji greše. Taktika se menja, u zavisnosti kako tim počne da igra protiv tebe, zato se i ona menja u sred bitke. Možda je bila greška po izboru igrača, za mene je jeste, ali i veliki probelm je napravio i sam Mirotić. Kada klub čeka da daš odgovor i već te izvesno vidi, jer je Partizan počeo da pravi tim po njemu, a on se na kraju predomislio, e to je veliki problem, mi smo verovali i to je bila najveća greška. Jedina odgovornost je ta hemija, koju je ekipa nekako izgubila. Ne znam kakvi su bili planovi, ali svakako se nisu ostvarili. Ti moraš da imaš igrače koji će praviti razliku, kako u napadu tako i u odbrani. Mi nismo pretili iz reketa, već smo se oslanjali na šut, koji je kasnije naravno podbacio. Željko je morao da pronađe ulogu Pokuševskom, jer je on igrao sve na terenu, a tako ne može jer se ne snalazi na svim pozicijama, još uvek nije siguran u sebe, dok je ofanzivne skokove retko hvatao - rekao je Grbović.

Foto: Starsport

Da li je Partizan mogao i morao više s obzirom na kvalitet ekipe i visoka primanja igrača?

- Sigurno je mogao, kvalitet je tu svakako, da smo dobili Zvezdu u Evroligi to bi bila prekretnica sezone. Gubili smo utakmice na stvarno glupe načine, prilikom izvođena auta, onda izgubljenim loptama u ključnim periodima... Dešavalo se, a to nikako ne sme, na ovakvom nivou. Mi kad izvodimo aut, protivnik nama određuje, kome ćemo dodati loptu, dešavalo se da ona dođe do Tajrika, što je svakako velika greška.

Šta mislite o strancima i domaćim igračima u Partizanu?

- Ife Lundberg je dosta spor tokom šuta, on može da pogađa ako su prazni šutevi, ali nikako ne može preko visokih igrača jer njegov šut ima veliki luk. On se nalazi u padu forme, njemu to traje već dva meseca, Dejvis takođe. Lakić nije dobijao šanse u drugom delu sezone... Mitar Bošnjaković je bolji u ovom trenutku od Lundberga, uvek dajem prednost domaćim igračima, ali su i jednako dobri. Stranci su podbacili, teško je objasniti, imaš ovaku ekipu atleta, plus imaju dobru tehniku ali se to nije refektovalo na rezultate.

Domaći igrači nisu dobijali pravu šansu, sada je jasno da ABA liga nije pravo merilo, gde igraju domaći igrači. Evo sad i veliko pitanje čemu služi regionalna liga, ja to govorim već duže vreme, mi smo te pare trebali da uložimo u razvoj srpske košarke, gde bi sigurno izalazili talenti kako za Partizan i Zvezdu tako za Evroligu i NBA.

Foto: Starsport

Za kraj je imao jednu poruku za sve navijače Partizana.

- Navijači Partizana su najedukativniji, najvatreniji, mi smo jednostavno borbeni, verni više od Litvanaca koji su poznati po tome. Nemam neku poruku za njih, jer su "grobari" strpljivi, to je jedan veliki oganj gde vatra stalno tinja, ponekad se stiša, ali je uvek tu... Ja sam blizak njima i znam da oni nisu ljuti već tužni imamo Željka i to nam daje dodatnu snagu, njegovo znanje je na ivici magije poput Hudinija, ponekad ona nestane, ali je uvek tu.

Kurir sport / Đorđe Babić