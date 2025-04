Upitan je da li smatra da se on i saigrači dovoljno trude kada je reč o određenim defanzivnim zadacima.

- Izgleda da nismo dovoljno uradili. Mislim da je svako imao jednu ili dve greške, ja sam rekao “moja greška”, “moja greška”. To ti je deset mojih grešaka, i to je praktično 20 poena ili više. Svi moramo da budemo bolji u tim malim dodatnim naporima, ili samo još jedna stvar. Naterati ih da urade još jednu stvar - rekao je Jokić .

Denveru preostaju još tri utakmice do kraja ligaškog dela sezone.

- Mislim da je jednostavno - pokušaj da pobediš. Ne znam da li postoji neki plejof mentalitet, samo moramo da pobedimo. To je najvažnije.

- Taj momak je pobednik. Kad god pogreši, ja se nikad ne ljutim na njega. Samo se naljutim kad mu kažem da nešto uradi, a on uradi drugačije. Igra jako. Svi greše, ali on igra jako. Kad pogrešiš igrajući jako, ne možeš mu ništa zameriti - rekao je Somborac i dodao da se ne dešava često to da Braun napravi nešto drugačije.