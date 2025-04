- Danas je poslednja utakmica za nas i biće prvi put da pričam o sudijama. Nikada to nisam radio, uvek sam ih poštovao, ali danas ne mogu da ih poštujem. Drugo poluvreme sudije nisu imale ujednačen kriterijum, ali na kraju regularnog dela, kada je bilo 82:82 i kada nije bio sviran ofanzivni faul Bukera i svirali su dva bacanja na kraju za Bajern. Na kraju je to odlučilo utakmicu. Drugo, hoću da kažem srećno Bajernu u nastavku. Za nas je ovo zadnja utakmica u sezoni u Evroligi. Sa naše strane smo zadovoljni što smo učestvovali u plej-inu i napredovali u odnosu na prošlu sezonu, sa druge strane je gorak ukus jer smo znali da možemo više. Ovo je obećavajuća sezona za budućnost, hoćemo da nastavimo ovako. I hoćemo da nastavimo da učimo i da napredujemo, sve u timu, da budemo spremni. Poslednje, ali ne najmanje važno, hvala navijačima koji su nas bodrili celu sezonu. Imali smo većinu utakmica raspodatih, dosta njih na gostovanjima. Hvala im iz dubine srca. Fokusiramo se od sada na ABA ligu i srpsku ligu, to su druga dva cilja koja imamo u sezoni. Odmorićemo se, a onda se fokusiramo za nastavak - rekao je Sferopulos.