- To može da bude dodatni motivacioni faktor – nadam se ne za odlazak kući. Mislim da je zaista jedinstveno to što pokušavaju da naprave. Stvarno mi se sviđa. Znam da su se neki uznemirili jer sam pomenuo ‘pojačavanje zvuka’ ili tako nešto, ali jednostavno je jako bučno… Volim to što rade ovde. NBA ligi je potrebno više toga, više kreativnosti. Tako je bilo dok sam odrastao… Nedostaje mi ta atmosfera i biće lepo biti deo toga - poručio je on.