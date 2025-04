Često se govori o izdržljivosti Nikole Jokića, s obzirom na to da je čitavu sezonu konstantan u svom timu za razliku od saigrača. Kristijan Braun otkrio je šta razlikuje reprezentativca Srbije od ostalih momaka iz NBA lige: "On gleda mnogo košarke, ljudi to ne mogu da shvate", započeo je.