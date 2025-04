Pred sutrašnju utakmicu svoja očekivanja izneo je Aleksej Pokuševski:



,,Pred nama je utakmica protiv tima sa kojim smo u Beogradu odigrali neizvesnu utakmicu i teško došli do pobede. I oni i mi se borimo za što bolju poziciju pred plej-of i sigurno je da nas očekuje težak zadatak. Sa druge strane, iako po tradiciji Partizan teško dolazi do pobede u Ljubljani, uveren sam da imamo to što je potrebno za trijumf", zaključio je Pokuševski.