Minesota Timbervulvsi pobedili su Los Anđeles Lejkerse u četvrtom meču plej-of serije i to posle dramatične završnice rezultatom 116:113.

Puno bure diglo se zbog sudijskih odluka na štetu Lejkersa, a jedna od njih izazvaće pravu buru i to posle izveštaja koji je isplivao.

Čelnici NBA lige u zvaničnom "Last Two Minute Reportu" (izveštaj o poslednja dva minuta) priznali su grubu grešku sudija i nedosuđen faul nad Lukom Dončićem pri vođstvu Minesote od jednog poena, a na 35 sekundi do kraja meča.