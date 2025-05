- Pritisci i vređanja, i načini, smišljanja, blaćenja i napadanja i na njega i na njegovu porodicu, ne znam kako bi ko izdržao a da ne odgovori na ovaj ili onaj način. U jednom periodu je čak bila ugrožena i njegova bezbednost i bezbednost sada njegove porodice time što su mu obijali stan dva puta, što su mu pucali u stan. Naša vanserijska policija ni do dana današnjeg nije to otkrila. Nisam ja ljut, a pravo da vam kažem nisam ni zabrinut, pošto je bar meni jasno o čemu se radi. Znam da je Filip tumačen od naših prijatelja kao najbolji Čović i to mi je jako drago. Kada vam to neprijatelji priznaju, znači da ste dobro vaspitali svoje dete, iako ste bili i visoki funkcioner i tako dalje. Tako da bar nam to priznaju, a drugo, svesni su oni koliko smo mi sposobni, a koliko su oni nesposobni. Jer Filip je stvarno dobar plejmejker, bez obzira što je Čović. I Filip je stvarno šampion i košarkaški, a i ljudski šampion. Malo koji čovek i malo koje dete bi izdržalo sve ono što je on izdržao. Na pravdi Boga - rekao je Nebojša Čović u intervjuu za Sportal.