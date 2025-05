- Mi smo u situaciji gde igrači izlaze iz povreda koje su trajale po 10-ak dana, to nije lako. Bitno je da imaju želju da igraju, ritam je čudan. Navikli smo da igramo na svaka tri dana. Ne možemo da treniramo u kontinuitetu šest dana, to nismo radili ni na pripremama. Napravićemo plan sada, a igrači valjda imaju dovoljno motiva da igraju na pravi način, kako smo to večeras igrali u velikom delu utakmice.

- Dosta dobrih timova je bilo ove godine, Spartak, Dubai, Budućnost, Zvezda i Partizan, Mega, Zadar se borio koliko je mogao. Nema tu više lakih utakmica. Šta će biti dogodine to ni Hudini ne zna, da dođe štapićem da provrti malo da vidimo šta će da bude. Ali nije to samo ABA liga, evropska košarka je u problemu, ja se nadam da će ljudi koji vode košarku to da srede. Bilo je dobrih stvari, moramo težiti da bude bolje, da hale budu pune i da se igra zbog navijača. Kada se igra dobra košarka i kada su hale pune to znači da se radi dobar posao - zaključio je Obradović.