- Ako bih nekoga izdvojio, to bi bio Nedović. Znam kakav je lično, prošli smo svašta zajedno u životu, tako da je moj pik Nemanja. Vrlo dobro se sećam šta nam je uradio ove sezone, tako da je on taj! Zvezdi nedostaje igrača i uveren sam da će Nemanja uzeti stvari u svoje ruke, kao što je učinio protiv Igokee. On je moj najbolji prijatelj i drug. Biće napeto, biće svega, ali posle utakmice se sve zaboravlja i idemo dalje.

- Bilo je loših situacija kada sam došao u Zvezdu, ali iskreno, sve me je to prošlo. Nisam se bojao jer sam znao da mogu da se dese čudne situacije. Sa dobrim igrama sam uspeo da ‘ispeglam’ sve to, tako da su navijači brzo zaboravili loše stvari i sećali smo se samo dobrih. Uživao sam u Zvezdi, bilo mi je lepo… Mnogo su mi pomogli Nemanja Nedović i Filip Čović, jer su bili uz mene i bodrili me da izdržim sve što je bilo. Ne bih pričao o lošim iskustvima, već samo o onim dobrim kojih se rado sećam - poručio je Alen Omić.