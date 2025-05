U jednoj od najličnijih i najdirektnijih ispovesti do sada, Milan Gurović govoreći o vaspitanju, porodičnim sukobima i sopstvenim greškama, poručio je da neće dozvoliti da ga neko oceni na osnovu naslova i poluinformacija.

U iskrenom i do kraja otvorenom razgovoru u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, košarkaš Milan Gurović govorio je o porodičnim odnosima, vaspitanju svoje dece, ali i o medijski eksponiranom slučaju kada je bio optužen za nasilje u porodici. Gurović se osvrnuo i na društvene okolnosti koje, prema njegovim rečima, brišu granicu između roditelja i deteta, te otežavaju prenošenje osnovnih životnih vrednosti.

Na pitanje novinarke o optužbama za nasilje u porodici gde se navodi da su ga supruga i ćerka prijavile za nasilje, Gurović je odmah odgovorio otvoreno:

- Pa, ne bih sada da ulazim lično zbog čega se to desilo. Prvo da razgraničimo da ja sa svojom bivšom suprugom imam fantastičan odnos, zato je ona povukla optužbe. Ono gde su rekli da sam ja nešto priznao, jesam priznao. Moja ćerka je dobila par šamara od mene. Ne bih o razlozima koji su. Znači, nisam sigurno došao kući i iz čista mira to uradio. To će ostati naša tajna. Mi ne želimo da pričamo o tome.

Nastavio je sa ličnim osvrtom na posledice koje su usledile:

- Da stoji da sam ja upisan kao neki nasilnik, ko me dobro poznaje, i te kako zna da to nema veze sa životom. Sad ja razumem ljude koji gledaju mene preko malog ekrana, ili koji su me doživljavali na terenu, pa se poistovećuju s tim, pa stvaraju neki film u svojoj glavi da sam ja negativac ili nasilnik ili bilo šta drugo. Apsolutno nema veze sa životom. To može samo da vam potvrdi neko ko me dobro poznaje, a to je mali krug ljudi. Ne dozvoljavam nikome da ulazi u moje neko carstvo. Oni će vam reći zapravo kakav sam ja čovek.

Na pitanje zašto ga je onda supruga optužila, Gurović je samo rekao:

- Nek to ostane... Nije me ona optužila, nego ćerka.

Govoreći o načinu na koji vaspitava svoju decu, Gurović je istakao:

- Moja deca ne jedu kavijar i nemaju ništa više ili manje nego druga deca. Nekad je možda i potrebno malo više ih kontrolisati, s kim se druže, u kakvom su okruženju itd. I to je možda neki razlog kako sam ja reagovao. Mislim da je moja ćerka tada upala u loše društvo i to je jedan od razloga što sam ja nešto uradio.

Zatim se nadovezao šire:

- Vaspitački razlog. Ja sam prvi protiv da se neko dira iz čista mira, ali izgubilo se ono ko je otac, ko je dete.

Onda je podvukao:

- Za sebe smatram da sam ispravan, da sam ispravno postupio, i to će se i pokazati u narednom periodu. Ona je sada super devojka, studira, radi, a to što smo imali nesaglasnost, to je ostalo među nama.

Govoreći o sinovima, otkrio je da nijedan od njih ne želi da se bavi košarkom:

- Ne, ne zanima ih košarka. Oni imaju svoje neke prioritete. Ja nisam od roditelja koji je opterećen da me deca naslede. Ja bih voleo da budu bolji od mene, ali jednostavno kad provodiš vreme s njima i vidiš da ih to ne zanima, onda jednostavno možeš samo da im poželiš sreću i da ih podržiš u onome što oni žele da rade.

Dodaje da neke osnovne principe strogo poštuje:

- Naravno, neke stvari ne dozvoljavam. Moraju da budu vaspitani, moraju da završe školu, na ulici da se lepo ponašaju i tako dalje. Iako će sad svi da kažu kako ja to pričam, a ja nisam takav.

