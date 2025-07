Slušaj vest

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović pohvalio je novi predlog koji je prvi čovek srpske košarke Nebojša Čović predložio po pitanju formiranja jake domaće lige, ali je podsetio i na niz protivurečnosti koji je bivši čelnik Crvene zvezde povlačio u periodu kada je radio na Malom Kalemegdanu.

Mijailović je i ovaj put izneo niz zamerki da postupke predsednika Košarkaškog saveza Srbije, a povodom najaktuelnije teme koja se tiča plana jačanja domaće lige.

"Mi kao klub bismo imali mogućnost da razvijamo naše domaće igrače kroz jednu jaku domaću ligu...Time bismo ojačali ligu. A s druge strane bismo imali nacionalnu ligu sa nacionalnim igračima. Takav će biti naš predlog. Ja sam razgovarao sa njima u nekoliko navrata i mi bismo podržali jedan takav projekat, da bude fer i pošteno suđenje. KLS je doveo neke sponzore sada, finansijski je održiva liga", rekao je prvi čovek Partizana, rekao je Mijailović gostujući u podkastu "ExpertIVA" na "B92".

Mijailović se osvrnuo na zbivanja iz prošlosti kada je sadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije bio na čelu Crvene zvezde.

"Mislim da ovo što radi predsednik KSS-a – on sada pokušava da uradi ono što sam ja njih savetovao da urade pre mnogo godina, dok je on bio predsednik Zvezde. Ja sam tada rekao, jer je bila loša organizacija pod njegovom upravom i KLS-a, jer je on upravljao i KLS-om, i Crvenom zvezdom, i FMP-om, da bukvalno vrate tu ligu u KSS-a. On je to odbijao i govorio da je to privatna liga, da je to liga klubova, da je ona organizovana, a sada on vrši neku promociju da ta liga treba da se vrati u KSS. A zašto? Što si ti, majstore, u KSS-u, pa ti želiš da upravljaš košarkom? Pa ne. Ova liga treba da ostane sada liga klubova, ali sa drugačijim, potpuno drugačijim konceptom", više nego jasan bio je Mijailović.

Prvi čovek Partizana je potom izneo jasan plan kako će se aktuelni šampion države ponašati u novom sistemu takmičenja i kako će izgledati strategija kluba na tom polju.

"Kao što sam rekao malo pre, znači liga koja dozvoljava sa Nacionalnim savezom klubovima da registruju po 30 igrača. I mi ćemo 15 da stavimo u Košarkašku ligu Srbije, da to budu domaći igrači sa ponekim strancem, a da nam dozvole da u plej-ofu i ofu doregistrujemo neke igrače iz seniorskog tima, odnosno iz ovog A tima, da bi ta liga bila interesantnija", naveo je on, dodajući da će to biti način kako će Partizan misliti da srpsku košarku.

Tu se nije zaustavio po pitanju oštrih reči na račun Čovića.

"To je suština cele priče i tako mislimo na nacionalnu košarku. A to što neko želi da upravlja košarkom, izgubio je svoju poziciju, ne interesuje me iz kog razloga, u Crvenoj zvezdi, pa mu to više nije interesantno, pa želi da kontroliše celokupno košarkaško tržište – mi to nećemo dozvoliti. Mi ćemo se protiv toga boriti. Jer mi želimo nezavisnu ligu ili želimo da ona bude u okviru Saveza, ali da Savezom upravljaju ljudi koji su objektivni", kazao je on.

Mijailović se podsetio prošlogodišnjih dešavanja u završnici Košarkaške lige Srbije, kada je Zvezda slavila službenim rezultatom, a zatim se osvrnuo na Čovićev komentar nakon nedavno završene sezona koja je neslavno prošla za crveno-bele.

"Pa Zvezda je ove godine ispala od Spartaka iz Subotice. Pa šta će da radi? Bili su loši. Spartak prosto bio bolji. Pa niko nije umro. Preživeli su,prave dobru ekipu, dobili trogodišnju licencu i tako dalje. Znači, Partizan je bio bolji u plej-ofu od Dubaija. Pobedili smo pošteno. Bili smo bolji sa onakvom ekipom osakaćenom, sa našom decom. Hvala im još jednom. Bili smo bolji od Spartaka. Uzeli smo trofej. I šta je? Preživeli smo svi. Niko nije umro, a za njega prosto nije bilo prihvatljivo da Partizan sportski osvoji trofej, nego ja treba da stavim bokserske rukavice i da se boksujem s nekim kao predsednik kluba da bih izborio svom timu pošteno suđenje, da nema prekidanja utakmica, diskvalifikacije igrača, kazne raznorazne", rekao je Mijailović.