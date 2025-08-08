Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan ulazi u predstojeću sezonu sa trogodišnjom licencom igranja u Evroligi.

Ta licenca Partizanu, kao i Crvenoj zvezdi, donosi određenu stabilnost u funkcionisanju kluba i ekipe.

No, po rečima prvog čoveka crno-belih Ostoje Mijailovića, to je tek prvi korak. Jer, Partizan želi više - želi desetogodišnju licencu.

Partizan je u sezoni koja je završena pre mesec i po dana osvojio dve titule - najbolji je u regionalnoj ABA ligi, takođe i u Srbiji. U međuvremenu crno-beli su delimično osvežili igrački kadar, pa su dres zadužila trojica igrača - Džabari Parker, Dilan Osetkovski i Šejk Milton. I tu nije kraj, govori Mijailović za Mozzart sport.

"Otprilike je poznato šta je još potrebno za kompletiranje tima i to je prepušteno njima. Kada se pojavi rešenje koje zadovoljava kriterijume Partizana, reagovaćemo. U pitanju su jedan ili dva igrača. Zatvorićemo roster do početka priprema. Takođe, dva-tri igrača su dobila obaveštenje da se na njih ne računa i oni trenutno traže klubove u kojima će nastaviti karijeru. Moram nešto da napomenem, mi smo ušli u period korišćenja trogodišnje evroligaške licence za šta smo se dugo borili. Međutim, trenutnu situaciju ne gledamo kao nagradu, nego kao priliku da na tome dalje razvijamo naš Klub i jačamo našu poziciju u evroligaškoj porodici. Šta je sledeći veliki cilj? Ugovor na 10 godina! Ne smemo se stideti da imamo velike snove, ali su za tako nešto potrebna nova ulaganja".

Mijailović je otkrio da je budžet prvog tima za više nego trećinu veći nego u prethodnoj sezoni.

"Nije tajna, mi smo budžet za prvi tim povećali gotovo 35% u odnosu na prošlu sezonu. Ne krijemo ni sportske ambicije, ciljamo plej-of, a želimo i fajnal-for. Naravno, da se nadovežem čuvenu izjavu legendarnog Johana Krojfa – 'Nikada nisam video vreću novca da postiže gol' – tako i ovde smo svesni da novac nije garancija za sportski rezultat, ali vam itekako pomaže da stvorite neophodne preduslove kako bi se rezultat ostvario".