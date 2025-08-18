Slušaj vest

Porter Džunior, koji je nedavno trejdovan u Bruklin, u novoj epizodi svog podkasta je "Curious Mike" otvorio dušu i govorio o poroku koji ima.

Pomenuo je i svog brata Džontea koji je suspendoban zbog klađenja.

"Svako ima različite poroke sa kojima se bori. Može biti alkohol, droga... Moj brat se, na primer, bori sa kockanjem. Moj porok su uvek bile žene. Kad sam daleko od Boga, ne molim se i ne stavljam Boga na prvo mesto, tada me đavo iskušava kroz žene. Znam da je mnogo ljudi u mojoj situaciji. Nikad nisam mislio da je to u redu, ne mislim da je objektivizacija žena u redu. Imam dva mlađa brata koji su oženjeni i dve starije sestre koje su udate. Jedino ja nisam oženjen i mislim da ti Bog daje ono za šta si spreman. Mslim da nisam spreman za dobru ženu jer sam nekada dobar, nekada ne", rekao je Porter Džunior i dodao:

1/7 Vidi galeriju Majkl Porter Džunior Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

"Moj brat Džonta se nikada nije mučio sa tim, ja nisam kockao. Bog mi je dao puno novca jer je možda mislio da mogu da se nosim sa time. A, Džonta možda nije dobio toliko novca jer je imao problem sa idolizacijom novca. Nisam blagosloven sa ženom, jer možda nisam spreman za to".

Brat doživotno suspendovan

"Istraga je otkrila da je Porter "otkrio poverljive informacije sportskim kladioničarima, limitirajući sopstveno učešće u jednoj ili više utakmica u svrhu klađenja i klađenja na NBA utakmice". Od januara do marta, Porter je postavio 13 opklada na NBA utakmice koristeći nalog saradnika", saopštili su iz NBA liga.

U trenutku suspenzije brat Majkla Portera Džuniora je igrao za Toronto i srpskog trenera Darka Rajakovića.

Bonus video: