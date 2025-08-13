Slušaj vest

Doskorašnji košarkaš Igokee Brajs Džons novi je igrač Arisa, saopštio je danas grčki klub.

Aris je u svom saopštenju naveo samo da je doveo Džonsa (30) za sezonu 2025/26, bez otkrivanja dodatnih detalja ugovora.

Brajs Džons u dresu Igokee Foto: Igokea/Marija Vuruna

Američki plejmejker je prošle sezone bio lider ABA lige po prosečnom indeksu korisnosti (21,7), kao i najbolji strelac tog regionalnog takmičenja (18,5 poena po utakmici).

Bio je i treći najbolji kradljivac lopti (1,6 po utakmici) i četvrti najbolji asistent (5,9 po utakmici), a u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige je završio na trećem mestu.

U Srbiji je igrao još i za FMP i Borac iz Čačka, dok je u karijeri nastupao i za Kluž, Limož i Ulcinj.

Aris, koji će u predstojećoj sezoni igrati i u Evrokupu, sa klupe predvodi srpski trener Bogdan Karaičić.