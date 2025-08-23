Slušaj vest

Pored Nikole Jokića, ogromna pažnja biće usmerena i na Luku Dončića, koji će kao vođa slovenačke reprezentacije pokušati da svoju zemlju odvede do samog vrha Eurobasketa.

Dončić, na koga selektor Aleksandar Sekulić najviše računa, već sada slovi za jednog od glavnih favorita za MVP priznanje turnira.

Da se od Luke očekuju velike stvari, potvrđuje i kapiten Srbije, Bogdan Bogdanović, koji ne krije poštovanje prema slovenačkom asu.

"On može da ubije svaki tim na turniru. Može da ide do 50 ili 60 poena... Ne znam. To je ono što ga čini specijalnim", rekao je Bogdanović u intervjuu za sajt FIBA.

Podsetimo, košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).