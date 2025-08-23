Slušaj vest

Pored Nikole Jokića, ogromna pažnja biće usmerena i na Luku Dončića, koji će kao vođa slovenačke reprezentacije pokušati da svoju zemlju odvede do samog vrha Eurobasketa.

Dončić, na koga selektor Aleksandar Sekulić najviše računa, već sada slovi za jednog od glavnih favorita za MVP priznanje turnira.

Da se od Luke očekuju velike stvari, potvrđuje i kapiten Srbije, Bogdan Bogdanović, koji ne krije poštovanje prema slovenačkom asu. 

"On može da ubije svaki tim na turniru. Može da ide do 50 ili 60 poena... Ne znam. To je ono što ga čini specijalnim", rekao je Bogdanović u intervjuu za sajt FIBA.

Susret Bogdanovića i Dončića u Beogradskoj areni. Foto: KSS

Podsetimo, košarkaška reprezentacija Srbije više nego uspešno je odradila generalnu probu pred Eurobasket.

Srbija je u prepunoj "Areni" deklasirala Sloveniju rezultatom 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Ne propustiteEuroBasket 2025BOGDAN I LUKA U EPIZODI - RIVALSTVO NE RUŠI DRUGARSTVO! Zagrljaj koji je oduševio region: Pogledajte kako je izgledao susret Bogdanovića i Dončića u Areni!
Bogdan Bogdanović i Luka Dončić
KošarkaDONČIĆ UPROPASTIO BOGDANOVE KLIPERSE - U DVA DANA IM SPAKOVAO 60 POENA! Bogdanović se ispromašivao, Lejkersi ponovo očitali lekciju gradskom rivalu!
profimedia-0971232991.jpg
KošarkaLUKA I LEBRON SRUŠILI BOGDANA I KLIPERSE! Dončić i Džejms su tandem sa druge planete: Zajedno ubacili 59 poena i doneli pobedu Lejkersima (VIDEO)
profimedia-0970338518.jpg
KošarkaPRAVI SE BALKANSKI DRIM-TIM! BOGI STIŽE KOD LUKE!? Ostalo je dva dana, sprema se detonacija u vezi Bogdana Bogdanovića!
Bogdan bogdanovic Luka Doncic.jpg

Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću Izvor: RTS