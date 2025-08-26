JEDINSTVENA KARTICA KOJU SU POTPISALI DŽORDAN I KOBI OBORILA SVE MOGUĆE REKORDE: Neće vam biti dobro kada vidite koliko novca je dato za ovo
Košarkaška kartica sa autogramima Majkla Džordana i Kobija Brajanta prodata je danas za gotovo 13 miliona dolara na aukciji, što predstavlja rekordnu cenu za bilo koju sportsku karticu.
Kompanija "Heritage Auctions" saopštila je da je kartica iz kolekcije "Upper Deck Logoman" iz sezone 2007/08. dostigla cenu od 12.932.000 dolara nakon 82 ponuđene ponude, čime je oboren prethodni rekord od 12,6 miliona dolara, koliko je 2022. plaćeno za karticu bejzbol legende Mikija Mantla.
Džordan – Brajant kartica je jedinstvena i sadrži ovlašćene potpise obojice igrača, kao i fragmente dresova nošenih na NBA utakmicama.
Prethodni rekord kada je reč o košarkaškim karticama držala je privatna prodaja kartice Stefa Karija iz 2009. godine, za 5,9 miliona dolara.
Najveća suma na aukciji pre ovoga bila je nešto više od 3,1 milion dolara za karticu Luke Dončića, iz njegove debitantske sezone u NBA, 2018. godine.