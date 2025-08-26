Slušaj vest

Košarkaška kartica sa autogramima Majkla Džordana i Kobija Brajanta prodata je danas za gotovo 13 miliona dolara na aukciji, što predstavlja rekordnu cenu za bilo koju sportsku karticu.

Kompanija "Heritage Auctions" saopštila je da je kartica iz kolekcije "Upper Deck Logoman" iz sezone 2007/08. dostigla cenu od 12.932.000 dolara nakon 82 ponuđene ponude, čime je oboren prethodni rekord od 12,6 miliona dolara, koliko je 2022. plaćeno za karticu bejzbol legende Mikija Mantla.

Kobi Brajant Foto: Screenshot, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printscreen

DžordanBrajant kartica je jedinstvena i sadrži ovlašćene potpise obojice igrača, kao i fragmente dresova nošenih na NBA utakmicama.

Prethodni rekord kada je reč o košarkaškim karticama držala je privatna prodaja kartice Stefa Karija iz 2009. godine, za 5,9 miliona dolara.

Najveća suma na aukciji pre ovoga bila je nešto više od 3,1 milion dolara za karticu Luke Dončića, iz njegove debitantske sezone u NBA, 2018. godine.

Ne propustiteKošarkaOPŠTE LUDILO! Jedinstvena kartica koju su potpisali Džordan i Kobi obara sve moguće rekorde! Neće vam biti dobro kada vidite koliko novca nude sa ovo!
kartica sa autogramima Džordana i Kobija
KošarkaLUKA, TI SI NEVIĐENI CAR! Dončić platio celu sumu da se obnovi mural posvećen Kobiju Brajantu i njegovoj ćerki Điđi
profimedia-0990918464.jpg
KošarkaDRUGI NAJSKUPLJI U ISTORIJI! Dres Kobija Brajanta prodat na aukciji, a zavrteće vam se u glavi kada čujete cifru!
profimedia0599662946.jpg
KošarkaOZBILJAN ŠAMAR ZA DONČIĆA I LEJKERSE! Ubedljiv poraz je NAJMANJI PROBLEM pred gostovanje Jokiću i Denveru! (VIDEO)
profimedia-0975521570.jpg

Nikola Jokić Sombor šafl Izvor: Twitter