Detalj sa utakmice Srbija - Estonija na Eurobasket 2025

Košarkaši Srbije demolirali su Estoniju u prvoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva rezultatom 98:64.

Demonstirali su večeras naši asovi moć i svojim narednim rivalima poslali jasnu poruku. Navijači mogu biti zadovoljni, Orlovi su na najbolji način krenuli po to evropsko zlato, a večerašnja pobeda uliva poverenje.

Blistali su Orlovi od prvog do poslednjeg minuta, gledali smo fantastičnu košarku sa mnogo sjajnih poteza, a neke od njih pogledajte u nastavku:

Raspored i sastav Srbije

Naredni protivnici "orlova" će biti biti Portugal (29. avgust, 20.15), Letonija (30. avgust, 17.00), Češka (1. septembar, 20.15) i Turska (3. septembar, 20.15).

Svetislav Pešić na Eurobasket poveo je sledećih 12 košarkaša:

Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

Inače, sa šireg spisak otpali su otpali sledeći košarkaši: Nikola Topić, Balša Koprivica i Dejan Davidovac.

Gde gledati Eurobasket 2025

Mečeve Eurobasketa 2025 prenosiće dve televizije. Direktne prenose obezbedili su Radio televizija Srbije, kao i Arena sport, a mečevi Srbije biće na prvom programu RTS, kao i Premium 1 kanalu Arene sport.

Kvote - Srbija apsolutni favorit

I prema kladionicama, košarkaška reprezentacija Srbije apsolutni je favorit na predstojećem Eurobasketu.

Kvota na to da će četa Svetislava Pešića stići do medalje iznosi 2,55, dok je drugi favorit Nemačka daleko iza "orlova" sa kvotom 8,50.

Zatim slede Francuska (10.00), Grčka (13.00), Španija (17.00), Letonija (22.00)...

Najveći autsajderi su Kipar i Island i na njih je kvota 501!