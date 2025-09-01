Jago dos Santos bio je MVP turnira na Kupu Amerike
MVP JAGO DOS SANTOS! Brazilci srušili Argentince i stigli do trofeja, doskorašnji igrač Zvezde dominirao!
Košarkaši Brazila postali su prvaci Amerike, a Jago dos Santos bio je MVP turnira!
Brazilci su do trofeja došli peti put pošto, a u finalu savladali Argentinu rezultatom 55:47.
Jago, doskorašnji član Crvene zvezde, predvodio je Brazil i u finalu sa 14 poena, dva skoka i pet asistencija, pa je opravdano proglašen za najkorisnijeg igrača prvenstva Severne, Centralne i Južne Amerike.
Jago dos Santos u dresu Brazila Foto: STRINGER / AFP / Profimedia
Uz Jaga, u idealnu petorku turnira uvršteni su i njegov nekadašnji saigrač iz Zvezde, Amerikanac Džavonte Smart, kao i zemljak Bruno Kaboklo, bivši igrač Partizana. Tu su još i Huan Fernandez iz Argentine i Kišon Džordž iz Kanade koja je ostala bez medalje jer je u meču za bronzu poražena od SAD rezultatom 90:85.
