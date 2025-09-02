Slušaj vest

Košarkaški klub Bajern iz Minhena dobio je užasne vesti nekoliko nedelja pred početak nove sezone.

Dva važna igrača bavarskog tima doživela su ozbiljne povrede na Eurobasketu.

Posle nemačkog centra Johanesa Vojtmana, tešku povredu na Evropskom prvenstvu zadobio je i sjajni litvanski plejmejker Rokas Jokubaitis.

1/4 Vidi galeriju Povreda Rokasa Jokubaitisa Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Vojtman je napustio takmičenje i vratio se u Minhen, gde je daljom dijagnostikom otkriveno da povreda centra zahteva hirušku intervenciju.

U istom danu usledila je nova katastrofa za Nemce. Litvanac Rokas Jokubaitis na meču protiv Finske pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena i čeka ga višemesečna pauza. Jokubaitis, koji je ovog leta prešao iz Makabija u Bajern, bio je najbolji igrač Litvanije na Eurobasketu.

Inače, Bajern na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu ima sedmoricu igrača, a već nakon četiri utakmice dvojica su završila učešće na turniru.

