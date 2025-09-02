Slušaj vest

Košarkaški klub Bajern iz Minhena dobio je užasne vesti nekoliko nedelja pred početak nove sezone.

Dva važna igrača bavarskog tima doživela su ozbiljne povrede na Eurobasketu.

Posle nemačkog centra Johanesa Vojtmana, tešku povredu na Evropskom prvenstvu zadobio je i sjajni litvanski plejmejker Rokas Jokubaitis.

Povreda Rokasa Jokubaitisa Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Vojtman je napustio takmičenje i vratio se u Minhen, gde je daljom dijagnostikom otkriveno da povreda centra zahteva hirušku intervenciju.

U istom danu usledila je nova katastrofa za Nemce. Litvanac Rokas Jokubaitis na meču protiv Finske pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena i čeka ga višemesečna pauza. Jokubaitis, koji je ovog leta prešao iz Makabija u Bajern, bio je najbolji igrač Litvanije na Eurobasketu.

Inače, Bajern na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu ima sedmoricu igrača, a već nakon četiri utakmice dvojica su završila učešće na turniru.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025REKAO ZA ADETOKUMBA DA JE OČAJAN, PA SE GORKO POKAJAO! Nurkić izjavom izazvao haos na Eurobasketu: Bosanci se sada javno pravdaju - ali džaba, postoji snimak!
Jusuf Nurkić
EuroBasket 2025OVO JE KOŠARKA, NEĆEMO RAGBI! Drastična promena, grublja igra, tek svaki treći kontakt – faul... Šta ovo gledamo na Eurobasketu?
Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Milutinov
EuroBasket 2025AU, KAKAV PEH! JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA ZAVRŠIO EUROBASKET! Izneli ga sa terena posle teške povrede, za njega je takmičenje završeno
Povreda Rokasa Jokubaitisa
EuroBasket 2025EUROBASKET SE OGLASIO POSLE LUDOG POTEZA SRBINA! Hit objava na zvaničnom nalogu: "Loša vest za ostale - Vasa Micić se vratio!"
Vasilije Micić

Ergin Ataman u šetnji Rigom Izvor: Kurir