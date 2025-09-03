Košarkaš Dalasa Pi Džej Vašington produžio je ugovor sa klubom iz Teksasa do 2030. godine, preneo je ESPN.
NASTAVAK SARADNJE: Pi Džej Vašington produžio ugovor sa Dalasom
Pi Džej Vašington (27) je imao još godinu dana preostalo u svom ugovoru sa Dalasom, a u dodatne četiri godine, na koliko je produžio svoj ugovor, će zaraditi ukupno 90 miliona dolara.
Američki krilni centar je u Dalas prešao u toku sezone 2023/24 iz Šarlota, a u prošloj sezoni je u proseku beležio 14,7 poena, 7,8 skokova i 2,3 asistencije za Maverikse.
U toku plej-ofa sezone 2023/24, u kojoj je Dalas stigao do finala Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), je u proseku igrao 35,7 minuta po utakmici i upisivao po 13 poena i 6,6 skokova.
