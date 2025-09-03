Slušaj vest

Pi Džej Vašington (27) je imao još godinu dana preostalo u svom ugovoru sa Dalasom, a u dodatne četiri godine, na koliko je produžio svoj ugovor, će zaraditi ukupno 90 miliona dolara.

Američki krilni centar je u Dalas prešao u toku sezone 2023/24 iz Šarlota, a u prošloj sezoni je u proseku beležio 14,7 poena, 7,8 skokova i 2,3 asistencije za Maverikse.

U toku plej-ofa sezone 2023/24, u kojoj je Dalas stigao do finala Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), je u proseku igrao 35,7 minuta po utakmici i upisivao po 13 poena i 6,6 skokova.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaDUGO SE ČEKAO, ALI SADA JE KONAČNO I ZVANIČNO: Dante Egzum potpisao!
Dante Egzum
KošarkaDOBIO JE VIŠE UDARACA: Dejvis morao na operaciju oka!
profimedia-0955888754.jpg
KošarkaOGLASIO SE ČOVEK KOJI JE IZDAO DONČIĆA! Oterao Luku iz tima, a sada spas traži u ovom dečku: "Dalas će biti njegov tim"
profimedia-0968974869.jpg
KošarkaKO JE KUPER FLEG, GENERACIJSKI TALENAT I PRVI PIK NA DRAFTU? Nije ni stigao na veliku scenu, a već je DIGAO PRAŠINU! U NBA ligi zarađivaće MANJE nego na koledžu
profimedia-1014991820.jpg

Navijači Srbije pred meč sa Turskom Izvor: Kurir