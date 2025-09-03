Američki košarkaš Armando Bejkot novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je turski klub.
AMERIKANAC STIGAO U ISTANBUL: Armando Bejkot novi košarkaš Fenerbahčea
Armando Bejkot (25), koji je u prošloj sezoni igrao za filijalu Memfisa u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga), je sa aktuelnim prvakom Evrolige potpisao jednogodišnji ugovor.
Američki centar je u prošloj sezoni u NBA G ligi u proseku beležio 18,2 poena, 9,5 skokova i 2,3 asistencije, dok je tokom pet sezona na koledžu igrajući za ekipu Univerziteta Severne Karoline upisivao 13,9 poena i 10,1 skok po utakmici.
(Beta)
