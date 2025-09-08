Slušaj vest

Hrvatski košarkaški trener Aleksandar Petrović, koji je pre nedelju dana sa Brazilom osvojio Amerikup, dobio je državljanstvo te južnoameričke zemlje, objavio je danas Košarkaški savez te zemlje."Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdat je pasoš za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov Amerikupa sa Brazilom", saopštio je brazilski savez na Instagramu, a prenela HINA.

Brazil je u finalu Amerikupa pobedio Argentinu 55:47. To je ukupno peta titula za Brazil u 20 godina održavanja tog takmičenja.

Savez nije objavio zašto je 66-godišnji selektor, brat nekadašnjeg proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića, uzeo brazilsko državljanstvo, ali se pretpostavlja da mu ono omogućava dodatna prava u toj zemlji gde ima ugovor do 2028. godine. Petrović, koji je nakon Američkog kupa otišao u Hrvatsku na odmor, u nedelju nije bio dostupan za komentar.

U Brazilu, čiju reprezentaciju Petrović vodi od 2024, moguće je imati dvojno državljanstvo.

Hrvatski trener je bio selektor Brazila i od 2017. do 2021. godine. Tokom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH