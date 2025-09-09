Bura u Monaku pred start nove sezone.
PROBLEMI U MONAKU?! Majk Džejms zatražio hitan sastanak sa čelnicima kluba!
Najbolji igrač Monaka, Majk Džejms, zatražio je hitan sastanak sa čelnicima kluba, otkrio je ugledni košarkaški novinar Sotiris Vetakis u podkastu "Strong Side".
Navodno, najbolji strelac u istoriji Evrolige na sastanku planira da iznese nekoliko žalbi, ali još uvek nije poznato o čemu se tačno radi.
Podsetimo, problematični košarkaš imao je prethodne sezone trzavica sa rukovodstvom kluba, a u junu je bio i suspendovan zbog kršenja internih pravila.
Kasnije je otkriveno da je učestvovao u tuči u jednom restoranu i vređao policajce.
