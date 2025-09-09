Slušaj vest

Najbolji igrač Monaka, Majk Džejms, zatražio je hitan sastanak sa čelnicima kluba, otkrio je ugledni košarkaški novinar Sotiris Vetakis u podkastu "Strong Side".

Navodno, najbolji strelac u istoriji Evrolige na sastanku planira da iznese nekoliko žalbi, ali još uvek nije poznato o čemu se tačno radi.

Podsetimo, problematični košarkaš imao je prethodne sezone trzavica sa rukovodstvom kluba, a u junu je bio i suspendovan zbog kršenja internih pravila.

Kasnije je otkriveno da je učestvovao u tuči u jednom restoranu i vređao policajce.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSADA JE I ZVANIČNO! Nemanja Nedović nastavlja karijeru u Evroligi
WhatsApp Image 2025-04-04 at 18.35.51_f19dea0a.jpg
KošarkaAMERIKANAC STIGAO U ISTANBUL: Armando Bejkot novi košarkaš Fenerbahčea
Armando Bejkot
KošarkaOSTOJA MIJAILOVIĆ PORUČIO: "Partizan je postao svetska korporacija"!
kk-partizanokupljanje-34.jpg
KošarkaDRAMA OKO SVETISLAVA PEŠIĆA! Pojavila se vest da je smenjen, Košarkaški savez ekspresno demantovao!
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025

Majk Džejms u Areni Izvor: Kurir sport