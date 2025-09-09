Slušaj vest

Atina je i dalje glavni kandidat da ugosti Fajnal-for Evrolige 2026. godine, a odluka bi trebalo da padne u sredu na glasanju klubova i akcionara.

Prema pisanju specijalizovanih košarkaških portala, Beograd je izgubio šanse da dobije domaćinstvo, pa je gotovo sigurno da će OAKA ponovo biti centar košarkaške Evrope 2026. godine.

Tim povodom reagovao je i Organizacioni tim Fajnal fora u Beogradu 2026 koji je uoči zasedanja akcionarima poslao pismo, koje vam prenosimo u celosti.

"Poštovani,

Obraćamo vam se u vezi sa mogućnošću da Beograd ponovo bude domaćin završne faze najboljeg košarkaškog takmičenja na svetu van NBA lige.

Beograd i Srbija su dugo bili snažni i lojalni partneri Evrolige i svih klubova učesnika, kao i Evrokupa. Naša dva kluba godinama uspešno predstavljaju i zemlju i grad u Evroligi, doprinoseći rastu takmičenja, a istovremeno se razvijaju i napreduju pojedinačno. Takođe smo ponosni što možemo da napomenemo da smo, treću godinu zaredom, grad domaćin izraelskom klubu Makabi, koji je dobio punu podršku i razumevanje u našem glavnom gradu i ovde se oseća kao kod kuće. To znači da Beograd i Srbija svake nedelje organizuju spektakle Evrolige sa tri različita kluba, a ponekad sva tri kluba igraju kod kuće u roku od 10 dana. Počastvovani smo što je Evroliga deo našeg grada i zemlje i s pravom se možemo nazvati gradom košarke, kao i košarkaškom nacijom.

Beograd i Srbija su već dva puta bili domaćini Fajnal fora – 2018. i 2022. godine – i u oba navrata smo se pokazali kao odlični domaćini, pobrinuli smo se da sve bude savršeno organizovano, od seniorskog turnira do ANGT i svih pratećih aktivnosti. Nismo dobili nikakve negativne povratne informacije od timova, učesnika ili gostiju – svi su bili potpuno bezbedni. Imajući ovo u vidu, još jednom bismo želeli da izrazimo i pokažemo našu spremnost da budemo domaćini još jednog spektakularnog Fajnal fora, ovog puta 2026. godine. Verujemo da smo tu priliku zaslužili svime što smo do sada uradili kao grad partner Evrolige i svih uključenih klubova, i zato što delimo istu strast, ljubav i viziju za košarku.

Kao što znate, Beograd je kandidat za domaćina Fajnal fora Evrolige 2026. godine. Prošle godine smo podneli zahtev i predstavili naš plan sa ponudom da budemo domaćini događaja tri godine zaredom. Iako smo imali skoro sve potvrđeno i složili se da budemo domaćini Fajnal fora 2025. godine, konačna odluka je bila da se događaj dodeli Abu Dabiju. Uprkos tome kako možda zvuči, nemamo primedbi i u potpunosti razumemo vaše obrazloženje i odluku. Naša ponuda je bila najviša koju je ikada podnela bilo koja evropska prestonica i drago nam je što se još jedan grad pridružio procesu i podneo snažnu kandidaturu ove godine.

Uzimajući u obzir gore navedeno, ponovo smo povećali našu ponudu za junu 2025. i julu 2027, uključujući i našu najnoviju zvaničnu ponudu, podnetu u koordinaciji sa gospodinom Markom Kabaljeom, predstavnikom Evrolige zaduženim za prikupljanje informacija i komunikaciju sa potencijalnim domaćinima.

Međutim, nakon što smo primili prezentaciju koja je klubovima data putem imejla, bili smo pomalo iznenađeni, jer nije sadržala tačne podatke i brojke iz naše zvanične ponude, zajedno sa objašnjenjima koja nam nisu poznata. Radi transparentnosti u ovom procesu, ovim putem vam, uz ovo pismo i imejl, šaljemo zvaničnu prezentaciju i ponudu Beograda i Srbije, kao i verziju koju ste već dobili od rukovodstva Evrolige.

Naš jedini cilj je potpuna transparentnost i jednaka prava kako bismo ostali fer konkurent u trci za domaćinstvo Fajnal fora. Verujemo da smo to pravo zaslužili našim radom, ponašanjem, profesionalizmom i snažnim partnerstvom. Ukoliko, nakon pregleda svih informacija i ponuda koje smo podneli, bude doneta odluka da se Fajnal for dodeli drugom gradu, s poštovanjem ćemo čestitati pobedniku – ali ljubazno molimo da nam se mesto koje nam je zasluženo u ovoj trci ne uskrati prerano.

Hvala vam puno na razumevanju. Vrata Beograda i Srbije će uvek biti otvorena za Evroligu, njene klubove i sve košarkaške profesionalce i navijače – jer zaista cenimo i negujemo najveću igru od svih: košarku i svakoga ko je čini takvom kakva jeste", piše u pismu, a u potpisu je naveden Organizacioni tim Fajnal fora u Beogradu 2026, pa poimenice Goran Grbović, Filip Sunturlić i Dejan Damnjanović.