"Što se tiče ovogodišnjeg sastava KK Crvena zvezda, potpisani su neki dobri igrači, neki koji imaju veliki potencijal ali nisu imali previše iskustva u evropskoj košarci i trebaće im vreme za adaptaciju na drugi način igre. Dosta će zavisiti od toga da li će igrači sa individualnim kvalitetima koje imaju, moći da se uigraju dovoljno dobro između sebe i podrede timu. Novitet je da je napušten dugogodišnji koncept sa puno domaćih igrača koji je davao pristojan rezultat, a u nekim slučajevima bio blizu da napravi čak i odličan. Po mom ukusu, trebalo je naći načina da se potpišu i neki srpski odlični igrači, Gudurić koji je imao veliku želju da igra za svoj klub (istina, nije odigrao dobro Evropsko prvenstvo, ali je pokazao koliko može na Final Four utakmicama prošle godine), da ostane Luka Mitrović koji je izuzetno pametan i koristan igrač, a pogotovu Petrušev koji ima jedan od najvećih napadačkih potencijala u Evropi. Ovo je moje iskreno mišljenje, a svom matičnom klubu želim sve najbolje u ovoj sezoni, treba da pretenduje u najmanjem slučaju do TOP 8 najboljih ekipa", napisao je Rakočević na društvenoj mreži "X".