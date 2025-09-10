Slušaj vest

Ipak, posebnu emociju čuva za klubove u kojima je ostavio dubok trag, među kojima je, naravno, i Crvena zvezda.

Govoreći o crveno-belima i sastavu za predstojeću sezonu, Rakočević ne krije optimizam. Prema njegovom mišljenju, tim kakav je Zvezda sada okupila mora imati najviše ambicije i boriti se za trofeje na svim frontovima.

Igor Rakočević Foto: Petar Aleksić, Starsport©, Printscreen/Twitter

Ipak, priznaje da mu je žao što ove godine u dresu Zvezde nećemo gledati Marka Gudurića, Filipa Petruševa i Luku Mitrovića.

"Što se tiče ovogodišnjeg sastava KK Crvena zvezda, potpisani su neki dobri igrači, neki koji imaju veliki potencijal ali nisu imali previše iskustva u evropskoj košarci i trebaće im vreme za adaptaciju na drugi način igre. Dosta će zavisiti od toga da li će igrači sa individualnim kvalitetima koje imaju, moći da se uigraju dovoljno dobro između sebe i podrede timu. Novitet je da je napušten dugogodišnji koncept sa puno domaćih igrača koji je davao pristojan rezultat, a u nekim slučajevima bio blizu da napravi čak i odličan. Po mom ukusu, trebalo je naći načina da se potpišu i neki srpski odlični igrači, Gudurić koji je imao veliku želju da igra za svoj klub (istina, nije odigrao dobro Evropsko prvenstvo, ali je pokazao koliko može na Final Four utakmicama prošle godine), da ostane Luka Mitrović koji je izuzetno pametan i koristan igrač, a pogotovu Petrušev koji ima jedan od najvećih napadačkih potencijala u Evropi. Ovo je moje iskreno mišljenje, a svom matičnom klubu želim sve najbolje u ovoj sezoni, treba da pretenduje u najmanjem slučaju do TOP 8 najboljih ekipa", napisao je Rakočević na društvenoj mreži "X".

rakocevic-igor-05.jpg
Jokić, Micić i Gudurić u toku intoniranja himne Srbije
WhatsApp Image 2024-11-21 at 9.48.23 PM.jpeg
indianapolis-01.jpg

Igor Rakočević gleda Zvezdu Izvor: MONDO