Reprezentativac Srbije Marko Gudurić vratio se klupskim obavezama, u svom novom timu Olimpiji iz Milana nakon debakla Srbije na Eurobasketu.

Tamo ga je dočekao trener Etore Mesina, koji je odmah  istakao da je Gudurić došao u vrlo lošem fizičkom stanju.

Kako je istakao prekaljeni stručnjak, Gudurić je došao sa ozbiljnom upalom tetiva i da će se vrlo pažljivo uvoditi u trenažni proces i celokupan tim "manekena".

"Vratio se sa prilično ozbiljnim tendonitisom. Moramo da čekamo i da vidimo, ali moraćemo da budemo oprezni", rekao je Etore Mesina i najavio da će doktori Olimpije imati pune ruke posla.

Marko Gudurić povreda Izvor: RTS 1