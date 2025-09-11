Slušaj vest

Žofri Lovernj nedavno je trenirao sa Megom, a sada ga je Partizan kontaktirao i pozvao u svoje redove.

Partizan želi što pre da završi potpis, kako bi se Lovernj stavio na raspolaganje Željku Obradoviću pred nastavak priprema i turneju u Australiji, a pred početak nove sezone u ABA i Evroligi.

Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i u poslednjoj sezoni bio najbolji skakač Evrolige, da bi se potom otisnuo u NBA gde je igrao za Denver, Oklahomu, San Antonio i Čikago.

U Evropi je igrao za Valensiju, Himki, Fenerbahče, Žalgiris i poslednje tri godine za Asvel.

Ipak, najviše je zavoleo Partizan, čiji grb je istetovirao na levoj nadlaktici još dok je bio u Humskoj pre više od decenije.

